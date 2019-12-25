СПЧ проверит условия содержания арестованных в спецприемнике в Сахарово. Об этом рассказал член совета по правам человека при президенте Андрей Бабушкин. Его слова приводят "РИА Новости".
Бабушкин заявил, что два дня посетит Центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово, чтобы проверить условия содержания граждан, арестованных после несанкционированных акций протеста.
Я туда планирую завтра-послезавтра выезжать с проверкой.
Андрей Бабушкин, член СПЧ
Он поделился мнением о том, что сотрудники центра временного содержания не совсем подходят для работы с задержанными на митингах гражданами РФ.
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Фото: pixabay.com
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