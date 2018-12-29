СОГЛЯДАТАЙ: Андрей Тот (Венгрия) в галерее "Свиное рыло"

Андрей Тот – венгерский график-художник, в первую очередь известен как плакатный дизайнер клуба-корабля А38 и театра Миклоша Радноти в Будапеште. Андрей Тот также известен, как основатель бренда Art Hekk – дизайнерской линии, посвященной эстетике отдыха на Балатоне, одного из главных курортов Венгрии. В Санкт-Петербурге он представит серию фигуративных художественных работ под названием «Соглядатай». Среди его тем чудаки, дачники, сицилийские мачо или пышные дамы в виноградниках. Выставка устраивается