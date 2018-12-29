СОГЛЯДАТАЙ: Андрей Тот (Венгрия) в галерее "Свиное рыло" АРТЛИКБЕЗ № 187 арт-гиды: Вячеслав Корнев, Вадим Климов оператор: Игорь Борисов; музыка: Dazie Mae Санкт-Петербург, 30 января 2019 #артликбез #киноликбез #ГалереяСвиноеРыло #спб #санктпетербург #годсвиньи #Колхуи #кудапойтиспб #выставкиспб #кудасходитьвспб #афишаспб #НовостиПетербурга #искусство #kudagospb #выходныевпитере #культурнаястолица
СОГЛЯДАТАЙ: Андрей Тот (Венгрия) в галерее "Свиное рыло"
Андрей Тот – венгерский график-художник, в первую очередь известен как плакатный дизайнер клуба-корабля А38 и театра Миклоша Радноти в Будапеште. Андрей Тот также известен, как основатель бренда Art Hekk – дизайнерской линии, посвященной эстетике отдыха на Балатоне, одного из главных курортов Венгрии. В Санкт-Петербурге он представит серию фигуративных художественных работ под названием «Соглядатай». Среди его тем чудаки, дачники, сицилийские мачо или пышные дамы в виноградниках. Выставка устраивается
Теги: арт, артликбез, питер, свиное рыло
Категории: Арт-репортажи,
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