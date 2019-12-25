СМИ: вакцинацию от COVID-19 предложили сделать обязательной для всех

По словам автором идеи, такая мера позволит избежать закрытия магазинов в нерабочие дни в некоторых регионах РФ.

Ассоциация компаний интернет-торговли и Ассоциация компаний розничной торговли обратились с просьбой к российским властям сделать вакцинацию от COVID-19 фактически обязательной для всех граждан страны. Соответствующее письмо было адресовано вице-премьеру Дмитрию Григоренко, пишет издание "Известия".

По мнению авторов идеи, такая мера позволит избежать закрытия магазинов в нерабочие дни в некоторых субъектах страны, у которых с октября по декабрь высокий сезон в торговле, предоставляющий им получить до 50 процентов годовой выручки.

Для борьбы с коронавирусом торговля предложила переходить к фактически обязательной и всеобщей вакцинации. Кроме того, бизнес считает, что стоит позволить гражданам бесплатно прививаться не только в государственных поликлиниках, но и в частных. из письма АКИТ и АКОРТ

Кроме того, инициаторы предлагают прошедшим курс вакцинации от COVID-19 предоставить скидку на услуги ЖКХ.

Издание отмечает, данное письмо было перенаправлено правительством России в Роспотребнадзор.

Ранее глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что темпы прироста заболеваемости COVID-19 несколько снизились благодаря принятым мерам.

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