СМИ: в Судане произошла неудачная попытка госпереворота

Задержано 40 офицеров бронетанковых войск.

СМИ: в Судане произошла неудачная попытка государственного переворота. Об этом рассказали местные журналисты с арабского телеканала Al Arabiya. По информации от источника, миссия провалилась, так как армия и регулярные войска смогли взять ситуацию под контроль. В настоящее время на улицах Хартума жители могут увидеть боевую технику, а также танки. На непродолжительное время военнослужащие перекрывали проезд через все мосты по Нилу.

В настоящее время глава ВС и руководящий страной Суверенный совет призвали граждан Судана защитить страну и переходный период в развитии государства. Члены правительства продолжают работать в штатном режиме. В СМИ уточнили, что по местным телеканалам пока что не показывают ничего, кроме музыкального сопровождения.

В Al Arabiyа полагают, что за попыткой госпереворота стоит группа функционеров и сторонников режима бывшего президента Омара аль-Башира. Силовики поймали свыше 40 офицеров, занимающие посты в бронетанковых войсках. Известно, что злоумышленники рассчитывали захватить здание государственной радиостанции. Однако им не удалось реализовать задуманное. Аресты подозреваемых продолжаются.

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