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СМИ: в России могут ввести уголовное наказание за езду в нетрезвом виде
Сегодня, 8:51
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СМИ: в России могут ввести уголовное наказание за езду в нетрезвом виде

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Предложения по инициативе поручено проработать до 1 ноября текущего года.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил представить предложения о введении уголовной ответственности для водителей за езду в нетрезвом виде. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на документы заседания комиссии по БДД.

Срок исполнения – до 1 ноября. 

Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ 

Единый механизм прекращения или ограничения прав нетрезвого водителя поручили проработать Министерству внутренних дел, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации.

Кроме того, поручено учесть внедрение обязательной постановки на учет в наркодиспансеры всех граждан РФ, которые были лишены водительских удостоверений за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщали, что в сентябре камеры зафиксировали в Петербурге более миллиона нарушений ПДД.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

Теги: вождение в нетрезвом виде, марат хуснуллин, уголовное наказание
Категории: Новости России, Лента новостей,

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