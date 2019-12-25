СМИ: в России могут ввести уголовное наказание за езду в нетрезвом виде

Предложения по инициативе поручено проработать до 1 ноября текущего года.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил представить предложения о введении уголовной ответственности для водителей за езду в нетрезвом виде. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на документы заседания комиссии по БДД.

Срок исполнения – до 1 ноября.

Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Единый механизм прекращения или ограничения прав нетрезвого водителя поручили проработать Министерству внутренних дел, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации.

Кроме того, поручено учесть внедрение обязательной постановки на учет в наркодиспансеры всех граждан РФ, которые были лишены водительских удостоверений за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщали, что в сентябре камеры зафиксировали в Петербурге более миллиона нарушений ПДД.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО