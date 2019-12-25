СМИ: в России могут ввести уголовное наказание за езду в нетрезвом виде

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил представить предложения о введении уголовной ответственности для водителей за езду в нетрезвом виде. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на документы заседания комиссии по БДД.
Срок исполнения – до 1 ноября.
Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания.
Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ
Единый механизм прекращения или ограничения прав нетрезвого водителя поручили проработать Министерству внутренних дел, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации.
Кроме того, поручено учесть внедрение обязательной постановки на учет в наркодиспансеры всех граждан РФ, которые были лишены водительских удостоверений за езду в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее мы сообщали, что в сентябре камеры зафиксировали в Петербурге более миллиона нарушений ПДД.
Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО
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