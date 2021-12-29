СМИ: в России могут вырасти цены на батарейки

Причиной этого станет положение "мусорной реформы".

В России могут подорожать батарейки. Об этом пишет РБК, ссылаясь на Ассоциацию торговых компаний и товаропроизводителей бытовой и компьютерной техники.

По словам главы РАТЭК Александра Онищука, соответствующее письмо с описанием проблемы было направлено председателю российского правительства Михаилу Мишустину. В нем говорится, что подорожание может случиться уже в следующем месяце.

Причиной подорожания, как утверждается, станет положение "мусорной реформы". Онищук напоминает, что с марта 2022 года единым оператором по обращению с отходами первого и второго классов опасности, к которым относятся и батарейки, станет дочерняя структура "Росатома" – Федеральный экологический оператор.

Дело в том, пояснил глава РАТЭК, в будущем может появиться новый обязательный сбор. В настоящее время участники рынка могут самостоятельно организовывать сбор и доставку использованных батареек для их дальнейшей утилизации на спецзаводы. Однако с 1 марта этим полноценно будет заниматься ФЭО.

Так, привел пример Онищук, любое учебное заведение, если у них появились использованные батарейки, должны будут платить ФЭО за утилизацию. Глава РЭТЭК предположил, что в этом случае учреждения могут просто отказаться ставить у себя контейнеры для сбора батареек.

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