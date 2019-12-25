СМИ: в Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

Полиция начала расследование по этому делу.

В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел. Их нашли недалеко от похоронного бюро в Бруклине. Об этом пишет издание New York Times.

Сообщение в полицию поступило около 11 утра по местному времени. Жители ближайших домов жаловались на неприятный запах из грузовых машин. На месте сотрудники полиции обнаружили десятки разлагающихся тел.

Неизвестно, сколько из этих людей умерло от новой коронавирусной инфекции. Один из чиновников, общавшийся с журналистами, рассказал, что похоронное бюро хранило трупы в машинах, потому что у них перестали работать морозильные камеры.

Полиция начала расследование.

Ранее у 64 членов экипажа USS Kidd выявили коронавирус.