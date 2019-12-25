СМИ: в Крыму задержан мэр Евпатории Роман Тихончук

Сейчас с ним проводятся следственные действия.

В Крыму задержали главу города Евпатория Романа Тихончука. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что в настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Задержан, вменяются три статьи - организация преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество. из сообщения собеседника агентства

По неподтвержденной информации, задержание Тихончука может быть связано с расследованием дела экс-вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, которого в конце сентября задержали по делу о хищении.

Кроме того, правоохранители вызвали главу муниципального образования Евпатория Олесю Харитоненко, однако на данный момент неизвестно, в каком качестве.

Ранее следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Его подозревают в получении крупных взяток на сумму более 19 миллионов рублей.

Фото: ВК/roman_tikhonchuk