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Экс-мэра Владивостока задержали по делу о взятках
Сегодня, 10:35
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Экс-мэра Владивостока задержали по делу о взятках

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В отношении бывшего мэра возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

По данным ведомства, Гуменюка подозревают в получении крупных взяток. Следователи утверждают, что с 2019 по 2021 год он получал денежные средства от руководства муниципального бюджетного учреждения "Некрополь", а также от посредников за покровительство в сфере похоронных услуг. Общая сумма взяток составляет более 19 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия. Гуменюк задержан.  В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения. 

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области Александра Лазарева

Фото: СК России

Теги: взятка в особо крупном размере, владивосток, олег гуменюк
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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