Экс-мэра Владивостока задержали по делу о взятках

В отношении бывшего мэра возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

По данным ведомства, Гуменюка подозревают в получении крупных взяток. Следователи утверждают, что с 2019 по 2021 год он получал денежные средства от руководства муниципального бюджетного учреждения "Некрополь", а также от посредников за покровительство в сфере похоронных услуг. Общая сумма взяток составляет более 19 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия. Гуменюк задержан. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области Александра Лазарева.

Фото: СК России