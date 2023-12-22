СМИ: в Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии

Информация о пострадавших не поступала.

Взрыв произошел на основной линии газопровода, расположенного на территории города Боруджен, в центре Ирана. Соответствующей информацией с журналистами поделилась местная экстренная служба. Известно, что сразу же после инцидента в помещении началось возгорание. Сведений о пострадавших или погибших нет.

Ужасный звук взрыва и пожар, вызванный им, произошел на линии 65 между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи в городе Боруджен. информационное агентство Mehr

Мэр города Боруджен Фатах Кареми объяснил прессе, что пожар будет продолжаться до тех пор, пока в трубопроводе полностью не сгорит находившийся объем газа. В текущий момент подача ресурсов с данного объекта в другие части страны остановлена. На месте ликвидации последствий воспламенения работают оперативные, экстренные службы.

ФСБ предотвратила взрыв на газораспределительной станции в Ленобласти.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости