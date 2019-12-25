Человек получает прививку, когда съедает помидор.

СМИ: узбекские ученые создали помидор-вакцину от ковида. Об этом специалисты рассказали в эфире местной программы Zamon от телеканала Sevimli. Представители разработки заметили, что после того, как человек съест такой продукт, от будет защищен от коронавируса (вакцинирован).

Мы ввели в клетку растения коронавирус путем клонирования. После того, как пациент съедает "вакцинированный помидор", он попадает в организм человека и из клеток помидора выделяются антитела. представитель Центра геномики и биоинформатики Академии Наук РУЗ

Эксперты уточнили, что занимаются данной работой со съедобной вакциной с января 2021 года.

Исследование показало, что вакцина Pfizer повышает риск возникновения болезней сердца.