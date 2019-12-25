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СМИ сообщили о заражении коронавирусом президента Бразилии
Сегодня, 17:45
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matveyvn

СМИ сообщили о заражении коронавирусом президента Бразилии

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Официально эту информацию пока не подтвердили.

СМИ сообщили о заражении коронавирусом президента Бразилии. Результаты теста на наличие коронавируса у Жаира Болсонару оказались положительными. Об этом пишет местное издание O Dia со ссылкой на источники в правительстве. 

Официально эту информацию пока не подтвердили. В четверг число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии выросло почти в два раза.

Сейчас COVID-19 там заражены 76 человек, болезнь подозревают еще у 1427 граждан.  Страна лидирует по числу зараженных в Южной Америке.

Ранее мы рассказали, кто из знаменитостей заболел коронавирусом.

Теги: бразилия, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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