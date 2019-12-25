СМИ сообщили о задержаниях в УМВД по Амурской области

В Амурской области произошло задержание нескольких сотрудников управления Министерства внутренних дел по региону. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.
По данным СМИ, задержанных подозревают в получении взяток.
В здании УМВД области сегодня работали следователи и оперативные группы. Задержаны несколько сотрудников.
из сообщения собеседника СМИ
Отмечается, что в числе подозреваемых могут находиться руководитель одного из подразделений ведомства и его подчиненные. Официального подтверждения этой информации от регионального управления Следственного комитета и полиции пока нет.
Ранее в Ижевске в ходе погони задержали пьяного водителя.
Фото: pixabay.com
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