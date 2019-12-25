СМИ сообщили о задержаниях в УМВД по Амурской области

По предварительным данным, задержанных подозревают в получении взяток.

В Амурской области произошло задержание нескольких сотрудников управления Министерства внутренних дел по региону. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, задержанных подозревают в получении взяток.

В здании УМВД области сегодня работали следователи и оперативные группы. Задержаны несколько сотрудников. из сообщения собеседника СМИ

Отмечается, что в числе подозреваемых могут находиться руководитель одного из подразделений ведомства и его подчиненные. Официального подтверждения этой информации от регионального управления Следственного комитета и полиции пока нет.

Ранее в Ижевске в ходе погони задержали пьяного водителя.

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