От коронавируса скончался глава госпиталя в Ухане

Врач умер 17 февраля, при этом он стал первым работником медучреждения, который скончался от данного вируса.

Глава временного госпиталя в Ухане Лю Чжимин умер из-за коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местное издание.

Врач умер 17 февраля, при этом он стал первым работником медучреждения, который скончался от данного вируса. Вспышка смертельного вируса была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане. Больше всего инфицированных находятся в центральной части Китая.

По последним данным от 17 февраля число зараженных составило 58,1 тысячи, выздоровели – 6639 человек, умерли – 1696 человек.

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