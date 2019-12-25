СМИ: смертность в России стала рекордной со времен Великой Отечественной войны

Одной из причин убыли населения является пандемия коронавируса.

Смертность в России с декабря 2020-го по ноябрь 2021 год стала рекордной со времен Великой отечественной войны. Об этом пишет издание "Ведомости", ссылаясь на данные демографов.

За год стране умерло более 2,4 миллиона человек. Это худший период после 1945 года. За октябрь 2020 – сентябрь 2021 число умерших достигло 2,39 миллиона человек (16,4 на 1000 человек).

Более плачевная ситуация была только во времена Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В 1941–1945 гг. смертность была на уровне 30-50 на 1000 человек, то есть в 2-3 раза больше, чем сейчас, пишут "Ведомости"

Прежний антирекорд был зафиксирован в 2003 году. Тогда за год скончались 2,37 миллиона граждан РФ. По данным демографов, естественная убыль населения без учета миграции превысила отметку в 990 тысяч.

Эксперты отмечают, одной из причин таких показателей смертности является пандемия COVID-19. По их мнению, из-за перегруженности сферы здравоохранения умерло большое количество граждан РФ, так как врачей перебросили на борьбу с коронавирусом, вследствие чего "защита от других болезней стала хуже".

На избыточную смертность также повлияли погодные аномалии, наркотические вещества, спиртные напитки, а также увеличение числа пожилых людей среди населения России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его особенно тревожит демографический спад в стране, так как данная проблема приобрела системообразующий характер.

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