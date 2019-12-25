Путин: демографическая проблема является основной для РФ на ближайшее десятилетие

По словам главы государства, данная проблема приобрела системообразующий характер.

Президент России Владимир Путин заявил, что его особенно тревожит демографический спад в стране, так как данная проблема приобрела системообразующий характер. Об этом глава государства сказал в ходе своего выступления на пленарном заседании инвестфорума "Россия зовет!".

По словам Путина, демографическая проблема является основной для России на ближайшее десятилетие. Из-за нее на отечественном рынке труда возник дефицит рабочей силы, отметил президент.

Наш коллега из Катара, только что задававший вопрос, спросил, что не дает спать по ночам. У нас есть внутренние проблемы, и связано это прежде всего с проблемами демографии. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства напомнил, что в России были два спада в демографическом развитии – во времена Великой Отечественной войны и после развала СССР.

Ранее комитет Совета Федерации одобрил повышение МРОТ и прожиточного минимума.

Фото: kremlin.ru