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Путин: демографическая проблема является основной для РФ на ближайшее десятилетие
Сегодня, 15:07
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Путин: демографическая проблема является основной для РФ на ближайшее десятилетие

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По словам главы государства, данная проблема приобрела системообразующий характер.

Президент России Владимир Путин заявил, что его особенно тревожит демографический спад в стране, так как данная проблема приобрела системообразующий характер. Об этом глава государства сказал в ходе своего выступления на пленарном заседании инвестфорума "Россия зовет!".

По словам Путина, демографическая проблема является основной для России на ближайшее десятилетие. Из-за нее на отечественном рынке труда возник дефицит рабочей силы, отметил президент.

Наш коллега из Катара, только что задававший вопрос, спросил, что не дает спать по ночам. У нас есть внутренние проблемы, и связано это прежде всего с проблемами демографии.

Владимир Путин, президент РФ

Глава государства напомнил, что в России были два спада в демографическом развитии – во времена Великой Отечественной войны и после развала СССР. 

Ранее комитет Совета Федерации одобрил повышение МРОТ и прожиточного минимума.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, демография, убыль населения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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