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СМИ: самолет разведки ВВС США летает над Донбассом
Сегодня, 14:46
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СМИ: самолет разведки ВВС США летает над Донбассом

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Украинские журналисты узнали траекторию полета иностранного воздушного судна.

СМИ: самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США летает над Донбассом. Об этом рассказали украинские журналисты из издания "Страна.UA" в собственном Telegram-канале. По данным источника, в небе региона замечен борт RC-135W Rivet Joint ВВС США. Авторы материала сослались на сведения, полученные от мониторингового агентства Flightradar24. Они предоставили в качестве доказательства фотографию с линией полета.

Над территорией Донбасса прямо сейчас летает самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint. Согласно специфике воздушного судна, можно предположить, что оно может вести разведку в районе линии соприкосновения.

пресс-служба "Страна.UA"

Официальных комментариев от украинских силовых структур по данной ситуации пока что нет.  Известно, что на данном направлении ранее работали только высотные  беспилотники RQ-4A Global Hawk.

Летевший в Краснодар самолет вернулся в Шереметьево из-за сигнала о разгерметизации.

Фото: Telegram / Страна.UA
 

Теги: ввс сша, донбасс, самолет-разведчик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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