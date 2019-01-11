Сотрудник ФСИН рассказал о ситуации с исправительными учреждениями в городе.

Российский спецназ сорвал побег женщин-заключённых из тюрьмы, расположенной в городе Мариуполе. Соответствующей информацией поделились журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник, старшего инспектора приазовской колонии под номером 17. Он пояснил, что данное исправительное учреждение оказалось брошенным киевскими властями. На момент инцидента сам сотрудник служил в украинской системе исправительных учреждений, но сейчас он перешел во ФСИН. В данной ИК он трудится с марта 2022 года.

В тот день, когда заходил спецназ России, они сюда первыми зашли, осужденные собрались уходить в побег, группа осужденных человек 8-12, и как только они подошли к забору, с другой стороны в этот момент стоял спецназ, и он их не пустил. сотрудник местной ИК

Специалист пояснил, что на тот момент, когда он пришел на место работы, в тюрьме находилось 80 осужденных, а большая часть из них понимала ситуацию, хотя были и те, кто пытался помешать. Во время проведения боевых действий в городе из ИК сбежали 29 человек. На текущий момент найдены не все из них. Эксперт вспомнил о том, что в какой-то момент сотрудники находили по 8-9 сквозных дырок в заборах. Внутри тюрьмы находилось всего четыре сотрудника, поэтому они не могли всех удержать на месте.

Рядом была база алкогольных напитков. Они принесли сюда, напились и с ножами бросались на сотрудников, на осужденных, разборки учинили. Их схватили, задержали, в СИЗО посадили, вроде успокоились. Потом опять такая же ситуация, так пару раз было сотрудник местной ИК

СК возбудил два дела после нападения осужденного на конвоиров.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости