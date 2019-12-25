СМИ: российские власти задумались о введении QR-кодов в самолетах и поездах

Данная мера может начать работать после январских праздников.

Российские власти обсуждают техническую возможность введения системы QR-кодов в самолетах и поездах. Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова двух федеральных чиновников и источников в транспортной отрасли.

По данным собеседников СМИ, обсуждения ведутся в профильных ведомствах и транспортных компаниях. Отмечается, что решение может быть принято в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с распространением COVID-19 в России.

Собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Сбор мнений собираются закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение. из комментария собеседника РБК

Источник издания в РЖД подтвердил факт ведения дискуссии в правительственных кругах по поводу введения QR-кодов. Он отметил, окончательного решения по данному вопросу пока нет. По одному из сценариев, QR-коды начнут вводить постепенно. Эта мера может начать работать после январских праздников в следующем году. Решение о ее введении будет принято, опираясь на данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19, заявил один из собеседников издания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что систему QR-кодов ввели в 77 регионах России.

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