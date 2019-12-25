СМИ: регионам разрешили определять тарифы на электроэнергию для населения

Регионы смогут устанавливать предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам.

Правительство РФ разрешило запуск реформы тарифов на электроэнергию для россиян. Как сообщает "Коммерсант", региональные власти теперь смогут сами устанавливать предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам.

Отмечается, что россияне, который этот минимум превысили, будут платить по более высокому тарифу. Однако сама методика расчета объема пока не разработана.

Как сообщали в ФАС и Минэнерго, данный инструмент не должен привести к росту тарифов. Целью является пресечь злоупотребление со стороны потребителей, использующих установленные льготные тарифы на электроэнергию. Отмечается, что тариф будут устанавливаться с учетом прогноза социально-экономического развития, а также с учетом существующих мер соцподдержки россиян.

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