СМИ: пользователи Instagram смогут совершать видеозвонки

Новая функция будет работать на базе приложения Snapchat.

В ближайшее время в социальной сети Instagram возможно расширение функционала приложения - пользователям станет доступна новая функция видеозвонков, передает "Информ-UA" со ссылкой на WABetaInfo.

Новая функция будет работать на базе приложения Snapchat. Соответствующий значок для активации новой функции появится в верхнем углу раздела Direct и будет запускаться с помощью одного клика.

Новая функция будет доступна только между пользователями, которые уже приняли заявку на общение. Значок видеозвонка станет активным только после того, как пользователь откроет чат с другим пользователем.

Журналисты обратили внимание, что в Android-версии приложения появились иконки вызова. Иконки нашли в общедоступном APK-файле. Как пишет TechCrunch, это означает, что внутреннее тестирование новых функций уже завершено и их запустят в ближайшее время.



Фото: TechCrunch