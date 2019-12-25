СМИ: пандемия коронавируса привела к кризису на рынке жилья

Упали темпы строительства нового жилья.

Пандемия коронавируса привела к мировому кризису на рынке жилья. Проблемы коснулись не только покупки жиль, но также аренды домов и квартир. Об этом пишет Bloomberg.

"Мы наблюдаем, как много людей вынуждены покидать жилье, потому что они не могут позволить себе его стоимость. Это коснулось Берлина, Лондона, Парижа и Рима". Михаэль Мюллер, мэр столицы Германии, его слова приводятся в статье

Автор статьи Алан Кроуфорл отмечает, что такая ситуация на рынк сложилась из-за сочетания низких ставок, которые были установлены до пандемии, и изменений, произошедших из-за коронавируса. Дело в том, что упали темпы строительства нового жилья, а семьи перестали выставлять дома на продажу и стали экономить.

По мнению автора статьи, правительства не смогли предложить оптимального решения. Кроуфорд добавил, что ситуация на рынке сильно напоминает месяцы, предшествовавшие финансовому кризису 2008-2009 годов.

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