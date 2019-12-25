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СМИ: на трассе Петербург-Псков заметили колонну военной техники
Сегодня, 21:15
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smirenny

СМИ: на трассе Петербург-Псков заметили колонну военной техники

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Предполагается, что техника следовала к границе с Белоруссией.

Вечером в воскресенье, 16 августа, автомобилисты отметили, что на трассе Петербург-Псков заметили грузовики и военные авто без номеров. Предполагается, что техника следует к границе с Белоруссией, сообщили СМИ.

Один из очевидцев, который ехал из Пскова в Северную столицу, сообщил, что видел около 30 "Уралов", которые двигались по встречной полосе. Западный военный округ опроверг информацию и отметил, что представленные на фото автомобили не стоят на вооружении войск сил округа. 

Напомним, что неделю в Белоруссии проходят мирные акции протеста. Действующий президент республики поговорил с президентом России. Главы стран обсудили возможность оказания помощи по обеспечению безопасности Белоруссии.

Ранее мы писали, что петербуржцы снова вышли на акцию у посольства Белоруссии.

Фото носит иллюстративный характер: "Яндекс. Картинки" 

Теги: белоруссия, военная техника, трасса петербург-псков
Категории: Лента новостей,

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