СМИ: любое столкновение может стать поводом для ядерного конфликта между США И Россией

Страны должны использовать инструменты кризисного управления.

The National Interest пишет, что в удачное время состоится встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, потому что страны стоят на пороге ядерной войны.

Авторы статьи считают, что даже непреднамеренное столкновение между странами может обернуться ядерным конфликтом между США, Россией и Китаем. В связи с этим страны должны использовать инструменты кризисного управления и расширять их, чтобы существующий риск снизить.

Эксперты считают, что даже этих мер недостаточно. Для снижения рисков необходимо, чтобы Вашингтон применил более широкий подход к переговорам с Москвой и Пекином, сообщает издание.

А вот Москва, по мнению экспертов, должна вызывать у Вашингтона большую озабоченность по "ядерному вопросу", потому что Китаю еще нужно пройти путь до арсенала США.

Напомним, что 16 июня в Женеве состоится встреча Путина и Байдена.

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