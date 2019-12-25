СМИ: команда Байдена заранее просила у журналистов их вопросы для брифингов

The Daily Beast рассказал об обеспокоенности аккредитованных в Белом доме корреспондентов.

СМИ: команда Джо Байдена заранее просила у журналистов их вопросы для брифингов. Об этом сообщили представители The Daily Beast. Представители прессы уточнили, что администрация Белого дома неоднократно пыталась узнать у аккредитованных корреспондентов о том, что они намерены спрашивать в ходе встреч с Джен Псаки. В таком поведении издание заподозрило сотрудников отдела коммуникации.

Хотя и приятно видеть, что брифинги возвращаются, пресса не может делать свою работу в пресс-комнате, если Белый дом выделяет и выбирает те вопросы, которые им нужны публикация The Daily Beast

В СМИ уточнили, что такие запросы со стороны администрации Белого дома вызывают у многих журналистов обеспокоенность. В пресс-служба Джо Байдена не стали отрицать информацию о запросах. Они прокомментировали, что предпринимают попытки наладить общение с прессой. Представитель администрации уточнил, что чиновники ставят перед собой цель сделать брифинги максимально информативными и полезными для репортеров и общественности.

Псаки заявила, что в Белом доме не скучают по твитам Трампа.

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