СМИ: израильские ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды

Но к человечеством организму его применить вряд ли удастся.

Ученые Ариэльского университета нашли способ быстрого уничтожения коронавируса. Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post.

Специалисты провели исследования и выяснили, что миллиметровые волны позволяют уничтожить 99,8% коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды. По их выводам, данные волны влияют на повышение температуры, тем самым позволяя бороться с инфекцией.

Однако исследователи усомнились, что такой способ применим к человеческому организму. Свою эффективность миллиметровые волны показали на различных деликатных поверхностях.

Данный вид волн также может помочь в борьбе с раковыми клетками и стать методом беспроводной передачи энергии, заявили ученые.

Ранее мы сообщали, что Израиль закрывает границы из-за распространения штамма "омикрон".

Фото: pixabay.com