СМИ: истребитель Су-30 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета

Оба пилота смогли выжить.

Истребитель ВВС Индии Су-30 разбился во время тренировочного полета. Трагедия произошла в западной части страны в штате Махараштра, на территории города Нашик Об этом сообщило местное издание Lokmat Times. Согласно предварительным сведениям, оба пилота выжили,потому что успели катапультироваться. Однако один из летчиков получил ранения. Очевидцы сообщили о том, что самолет упал в поле, поэтому человеческих жертв удалось избежать. В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины случившегося. Предполагается, что к катастрофе могли привести технические неполадки.

Напомним, что многоцелевой истребитель Су-30МКИ в Индии производится по российской лицензии, переданной государственной корпорацией Hindustan Aeronautics Limited. Самолет формирует основу индийской фронтовой авиации.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости