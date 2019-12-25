Одного пилота спасли, ведутся поиски второго.

СМИ: истребитель МиГ-29 ВМС Индии потерпел катастрофу в Аравийском море. Об этом рассказали местные журналисты из издания The Hindustan Times со ссылкой на военные источники. Известно, что самолет пропал с радаров. На данный момент специалисты устанавливают причины трагедии.

Борт базировался на авианосце "Викрамадитья". Самолет вылетел с базы в рамках учебного полета. Пилотам удалось катапультироваться. Один из летчиков обнаружен и госпитализирован. Спасатели ведут поиски второго военного.

Известно, что авиакатастрофа произошла около 17 часов вечера 26 ноября по местному времени (около 14:30 по московскому времени). На вооружении ВМС Индии находятся 36 истребителей МиГ-29К российского производства. Все они эксплуатируются на "Викрамадитье". Этот авианосец ранее был советским авианесущим крейсером "Адмирал Горшков". ВВС Индии еще имеет 65 самолетов МиГ-29.

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