  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СМИ: экс-начальника УФСБ по Ярославской области нашли мертвым
Сегодня, 11:05
123
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

СМИ: экс-начальника УФСБ по Ярославской области нашли мертвым

0 0

Смерть мужчины не носит криминального характера.

Бывший начальник ярославского управления Федеральной службы безопасности Александр Кубасов найден мертвым в Московской области. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело Кубасова было обнаружено в отеле, расположенном в Одинцовском районе Подмосковья. Отмечается, смерть мужчины не носит криминального характера. По предварительным данным, причиной летального исхода стала вирусная пневмония.

Кубасов стал начальником УФСБ по Ярославской области в 2013 году. Через пять лет он вышел на пенсию.

Ранее российского актера Сергея Безрукова выписали из больницы после перенесенного коронавируса.

Фото: ФСБ России

Теги: александр кубасов, подмосковье, фсб россии, ярославская область
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии