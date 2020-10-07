СМИ: экс-начальника УФСБ по Ярославской области нашли мертвым

Смерть мужчины не носит криминального характера.

Бывший начальник ярославского управления Федеральной службы безопасности Александр Кубасов найден мертвым в Московской области. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело Кубасова было обнаружено в отеле, расположенном в Одинцовском районе Подмосковья. Отмечается, смерть мужчины не носит криминального характера. По предварительным данным, причиной летального исхода стала вирусная пневмония.

Кубасов стал начальником УФСБ по Ярославской области в 2013 году. Через пять лет он вышел на пенсию.

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Фото: ФСБ России