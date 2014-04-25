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СМИ: член экипажа миссии "Аполлон-8" погиб в авиакатастрофе

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Уильяму Андерсу было 90 лет.

Один из членов американскй космической миссии "Аполлон-8" Уильям Андерс погиб в результате авиакатастрофы. Соответствующее заявление сделал информационный портал Fox13. Согласно сведениям от иностранных журналистов, мужчина находился за штурвалом самолета. Борт разбился вечером в пятницу по местному времени, 7 июня. Трагедия зафиксирована вблизи архипелага Сан-Хуан, расположенного у северо-западного побережья США. Члену экипажа "Аполлона-8" было 90 лет.

Напомним, что космический корабль "Аполлон-8" был запущен в 1968 году. На нем находились астронавты  NASA Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс. В ходе своего полета люди впервые покинули гравитационное и магнитное поля нашей планеты, а также впервые в истории был осуществлен пилотируемый выход на орбиту естественного спутника Земли - Луны. Далее специалистами был совершен виток вокруг небесного тела. Во время облета Луны Уильям Андерс сделал одну из самых знаменитых фотографий под названием "Восход Земли". 

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости США

Теги: fox news, авиакрушение, аполлон-8, космос, уильям андерс
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости,

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