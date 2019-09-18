Все животные погибли на суше.

СМИ: более сотни черных дельфинов и афалин выбросились на берег в Новой Зеландии. Об этом рассказали местные журналисты с радиостанции Radio New Zealand. По данным очевидцев, инцидент произошел на берегу архипелага Чатем. Он находится в 680 километрах к юго-востоку от Новой Зеландии.

Рейнджеры рассказали, что когда они прибыли на место, все животные уже погибли. Спасти удалось только 26 особей. Позже спасателям пришлось усыпить и их, так как они слишком долго провели на суши и уже не смогли бы вернуться в океан.

Напомним, что в 2018 году на северном побережье архипелага Чатем уже была зафиксирована массовая гибель черных дельфинов. Более 50 животных 30 ноября также выбросились на берег. На неделю ранее зафиксирована гибель 150 животных около острова Стюарт на юге Новой Зеландии.

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Фото: Pixabay.com