Об ущербе информации нет.

СМИ: беспилотники со взрывчаткой атаковали посольство США в Ираке. Об этом рассказали местные журналисты с новостного портала Shafaq News. По информации от прессы, несколько дронов с бомбами совершили рейд над американским дипломатическим ведомством в Багдаде. В результате инцидента системами ПВО был открыт огонь по беспилотникам.

Журналисты портала Sabereen News говорят о том, что один из беспилотников атаковал военный объект на территории посольства США. Однако данных о причиненном ущербе не поступило. Представители телеканала Al Hadath заявили о попытке ракетного обстрела особо охраняемой "зеленой зоны", расположенной в центре столицы Ирака.Там находятся правительственные учреждения и дипломатические ведомства.

Напомним, что 5 июля обстрел велся по базе Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. Этот военный объект находится под контролем международной коалиции, которая борется с терроризмом. Ранее шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" предупредило о возможном ударе ВВС США из-за обстрелов американцами позиций боевиков на границе с Сирией.

Байден подтвердил, что не допустит получения Ираном ядерного оружия.

Фото и видео: Telegram/Военный обозреватель