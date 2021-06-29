Глава США встретился в Вашингтоне израильским президентом.

Американский президент Джо Байден подтвердил, что не допустит получения Ираном ядерного оружия. Такое заявление политик сделал перед переговорами с президентом Израиля Реувеном Ривлином в Белом доме. Глава администрации Вашингтона уточнил, что отдал приказ об атаке авиационным оружием объектов вооруженных группировок в Ираке и Сирии, которых поддерживает Тегеран. Предположительно, именно эти боевики напали на американских военнослужащих. Политик отдал указание на основании второй статьи местной конституции. В тексте говорится о том, что главнокомандующий может прибегать к военным действиям ради самообороны.

Иран никогда не получит ядерное оружие при моем президентстве... У меня есть такие полномочия в соответствии со второй статьей конституции, и даже те в Конгрессе, кто не желает признавать это, признали, что это так Джо Байден, президент США

В Белом доме подчеркнули, что обязательства США перед Иерусалимом остаются неизменными, а сам Байден "непоколебимо привержен самообороне" еврейского государства. В Вашингтоне надеются на нормализацию отношений между Израилем, Ближним Востоком и африканскими странами.

Военную базу США в Сирии обстреляли ракетами.

Фото и видео: Белый дом



