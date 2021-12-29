СМИ: Вашингтон выступает за отмену визита президента Бразилии в Москву

Встреча президентов запланирована на февраль 2022 года.

Американские власти выступают за отмену возможного визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву. Об этом пишет издание Folha de Sao Paulo, ссылаясь на источники в бразильском внешнеполитическом ведомстве.

По информации собеседника СМИ, в Вашингтоне считают, что предстоящий визит может продемонстрировать приверженность Бразилии Кремлю в конфликте между Россией и Украиной.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с шлавой МИД Карлосом Франсой вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в РФ может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте. из сообщения источника

Цель уговоров Вашингтона – добиться отмены либо отсрочки визита, а не повлиять на повестку самой встречи, подчеркнул собеседник издания. Он добавил, что президенты намерены обсудить вопросы, не касающиеся ситуации на Украине.

Встреча Путина и Болсонару запланирована на февраль 2022 года.

Ранее стало известно, что главы МИД Франции и Германии посетят Украину 7 и 8 февраля.

Фото: kremlin.ru