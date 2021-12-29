Информацией в Twitter поделился Жан-Ив Ле Дриан.

Главы МИД Франции и Германии посетят Украину 7 и 8 февраля. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написал глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан. Он рассказал, что посетит Киев вместе с немецкой коллегой. Там чиновники планируют встретиться с главой МИД Дмитрием Кулебой. Сегодня Дриан заверил Кулебу в своей полной солидарности и поддержке.

Вместе с Анналеной Бербок я отправлюсь на Украину 7 и 8 февраля…Мобилизация продолжается, особенно в нормандском формате, для деэскалации напряженности. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Ранее о намерении посетить в ближайшее время Украину Жан-Ив Ле Дриан говорил журналистам по итогам неформальной встречи руководителей МИД стран Евросоюза. Мероприятие проводилось во французском городе Брест в середине января 2022 года.

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Фото: YouTube / Télé Matin