СМИ: Украина получила выгоду от приостановки "Северного потока-2"

Своими размышлениями поделился журналист газеты Die Welt Даниэль Ветцель.

Журналист оценил разрешение Дании на строительство участка "Северного потока-2". Он считает, что Украина и США выиграли от сложившейся ситуации. По его информации, проект газопровода приносит России только убытки. Несмотря на разрешение строительства, довести его до конца года не получится.

Из-за этого Украина становится в выигрышное положение, так как у РФ не остается альтернатив стране к переговорам по транзиту газа.

Договор о транзите газа через Украину подходит к концу 31 декабря, а без заключения нового договора российский "Газпром" не сумеет выполнить свои транзитные обязательства в Европу.

Ранее мы сообщали о том, что в НАТО призвали Россию передать контроль над Крымом Украине.

Видео: NZZ Neue Zürcher Zeitung / YouTube