СМИ: террасы петербургских кафе смогут открыться 15 июня

При этом все равно нужно соблюдать эпидемиологические требования.

Предположительной датой открытия террас заведений общепита в Петербурге — а значит и датой начала снятия ограничений — власти города называют 15 июня. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на источники, близкие к Смольному.

Ранее вице-губернатор города Евгений Елин также отмечал, что в Петербурге будет упрощен подход к установке летних террас. Однако для этого в том числе нужно изменять Земельный кодекс.

Как сообщили журналисты, КИО уже разрешил монтировать террасы тем, кто в праве это сделать. Главное, это соблюдать эпидемиологические требования. В Петербурге на данный момент уже некоторые бары, кафе и кофейни работают, но "на вынос", либо ставят столики и стулья недалеко от заведения.

Заведения общепита в Петербурге не работают уже почти два месяца.

Кафе в центре Петербурга оштрафуют и закроют из-за работы в пандемию.

Фото: Piter.TV