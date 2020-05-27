Кафе в центре Петербурга оштрафуют и закроют из-за работы в пандемию

Работники обслуживали посетителей прямо в зале.

В понедельник, 25 мая, полиция и сотрудники Роспотребнадзора заметили в Адмиралтейском районе работающее кафе. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, заведение на проспекте Римского-Корсакова, 33 обслуживало посетителей прямо в зале, хотя подобная деятельность кафе и ресторанов запрещена правительством города во время пандемии коронавируса.

Клиенты ждали свои заказы в зале и во время визита полицейских. После проверки на гендиректора кафе завели административное дело. Владельцу точки общепита грозит крупный штраф, а самому кафе – приостановка деятельности на 90 суток.

Ранее другой бар в Петербурге лишился 100 тыс. рублей из-за работы во время карантина.

Видео: пресс-служба ГУ МВД