Бар в Петербурге лишился 100 тыс. рублей из-за работы во время карантина

Петроградский районный суд привлек к ответственности кафе-бар, которое работало несмотря на запрет. Подробности рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Точка питания на Ропшинской улице, 28А была открыта 7 апреля 202-го года для посетителей и оказывало услуги общественного питания в условиях введенных запретов и ограничений в целях борьбы с COVID-19. Представитель юридического лица (ООО "Полюс) не пришел на судебное заседание.
Повар подтвердил, что в этот день он готовил там еду.
Организации назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.
Напомним, до 31 мая в Петербурге действуют все ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что жильцы дома помешали незаконной вечеринке в баре-кальянной "Довлатов".
Фото: pixabay.com
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