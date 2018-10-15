СМИ: Шумахера выписали из больницы

Cемикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера выписали из парижской больницы. Об этом сообщил французский журналист Жан-Мишель Декюжи в эфире телеканала BFMTV.
Как отметил журналист, Шумахер покинул клинику еще в ночь с 11 на 12 сентября. СМИ предполагают, что в клинике пробовали какие-то "экспериментальные методы" лечения.
Нам известно только, что ему делали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки.
Жан-Мишель Декюжи
Ранее СМИ сообщали, что Шумахер пришел в сознание после пяти лет комы.
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