СМИ: Шумахера выписали из больницы

Как отметил французский журналист, Шумахер покинул клинику еще в ночь с 11 на 12 сентября.

Cемикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера выписали из парижской больницы. Об этом сообщил французский журналист Жан-Мишель Декюжи в эфире телеканала BFMTV.

Как отметил журналист, Шумахер покинул клинику еще в ночь с 11 на 12 сентября. СМИ предполагают, что в клинике пробовали какие-то "экспериментальные методы" лечения.

Нам известно только, что ему делали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки. Жан-Мишель Декюжи

Ранее СМИ сообщали, что Шумахер пришел в сознание после пяти лет комы.