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СМИ: Шумахера выписали из больницы
Сегодня, 12:00
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nastya960

СМИ: Шумахера выписали из больницы

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Как отметил французский журналист, Шумахер покинул клинику еще в ночь с 11 на 12 сентября.

Cемикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера выписали из парижской больницы. Об этом сообщил французский журналист Жан-Мишель Декюжи в эфире телеканала BFMTV.

Как отметил журналист, Шумахер покинул клинику еще в ночь с 11 на 12 сентября. СМИ предполагают, что в клинике пробовали какие-то "экспериментальные методы" лечения.

Нам известно только, что ему делали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки.

Жан-Мишель Декюжи

Ранее СМИ сообщали, что Шумахер пришел в сознание после пяти лет комы.

Теги: формула-1, шумахер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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