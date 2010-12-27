Шнуров помог купить квартиру старушке, которая десятки лет жила в конюшне

Сергей Шнуров спас старушку от ветхого жилья.

Сергей Шнуров Лидер группы "Ленинград" подарил 500 тысяч рублей пенсионерке из Брянска, чтобы она купила себе жилье. Выяснилось, что пожилая женщина жила в неотапливаемой конюшни.

Известно, что на протяжении 30 лет 79-летняя Нина Макеева жила в помещении конюшни в поселке Лопандино Брянской области. Местные власти вспоминали о проблеме пенсионерки, но предлагали лишь "равноценный обмен", например, здание старой школы.

Как пишут СМИ, решить квартирный вопрос старушке помог Сергей Шнуров. Пенсионерка уже приобрела двухкомнатную квартиру в Комаричском районе.

Стоит отметить, что подписчики Сергея Шнурова в Instagram благодарят и восторгаются поступком музыканта.

Фото: Instagram - shnurovs