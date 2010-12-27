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Шнуров помог купить квартиру старушке, которая десятки лет жила в конюшне
Сегодня, 18:48
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Shdaria
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Шнуров помог купить квартиру старушке, которая десятки лет жила в конюшне

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Сергей Шнуров спас старушку от ветхого жилья.

Сергей Шнуров Лидер группы "Ленинград" подарил 500 тысяч рублей пенсионерке из Брянска, чтобы она купила себе жилье. Выяснилось, что пожилая женщина жила в неотапливаемой конюшни. 

Известно, что на протяжении 30 лет 79-летняя Нина Макеева жила в помещении конюшни в поселке Лопандино Брянской области. Местные власти вспоминали о проблеме пенсионерки, но предлагали лишь "равноценный обмен", например, здание старой школы.

Как пишут СМИ, решить квартирный вопрос старушке помог Сергей Шнуров. Пенсионерка уже приобрела двухкомнатную квартиру в Комаричском районе. 

Стоит отметить, что подписчики Сергея Шнурова в Instagram благодарят и восторгаются поступком музыканта. 

Фото: Instagram - shnurovs

 
Теги: новости шоу бизнеса , новости шоубиза , шнуров , шнуров помог старушке
Категории: Лента новостей Новости СПб

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