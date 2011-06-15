СМИ: заведено уголовное дело о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов

Сумма ущерба составила около 1,4 млн. рублей

Министерство внутренних дел открыло уголовное дело о хищении в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на источники.

Согласно опубликованным данным, в октябре 2012 года ЦПК имени Ю. А. Гагарина и ФГУП "Спецстройсервис" заключили договор на реконструкцию тренажерно-испытательной базы, однако работы не были выполнены.

Сумма ущерба составила около 1,4 млн. рублей. Подозреваемые в настоящее время не установлены.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее Испания выдала России фигуранта дела о хищении 1,2 млрд рублей.

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