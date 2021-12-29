СМИ: Петербург готовится к отмене QR-кодов для посещения общественных мест

QR-коды могут отменить в общепите, ретейле, фитнес-центрах, кинотеатрах и концертных площадках.

Власти Петербурга 15 февраля согласовали новую партию ковидных послаблений. Как сообщили "Фонтанке" два источника, близкие к городскому правительству, также уже на следующей неделе может быть отменено требование предъявлять QR-коды при посещении большинства мест.

По данным одного источника, бизнесу предложили на выбор, какой первой выпустить корректировку – продлить работу общепита и развлечений до 2:00 или отменить QR-коды. Предприниматели проголосовали за первый вариант.

Другой источник называет в качестве возможной даты внесения корректировок 22 февраля. Однако для осуществления данного условия должны снизиться ковидные госпитализации.

При этом QR-коды могут отменить в общепите, ретейле, фитнес-центрах, кинотеатрах и концертных площадках. А в федеральных музеях и театрах требование проверять вакцинные сертификаты могут оставить.

Фото: pexels