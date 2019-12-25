СМИ: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

До этого планировалось увеличить ставку акциза на табак на 4% в 2021 году.

Министерство финансов России предложило повысить акцизы на сигареты, введя поправки в Налоговый кодекс. Это увеличит цены на табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по отношению к действующей стоимости. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект поправок.

Предложение одобрила комиссия по законопроектной деятельности. Проект рассмотрят на заседании правительства.

В Минфине отмечают, что повышение акциза поможет России выполнять свои социальные обязательства по отношению к населению в условиях роста бюджетных трат на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Предполагается, что средняя цена на сигареты увеличится на 20 рублей и достигнет 140 рублей.

Отметим, что до этого планировалось увеличить ставку акциза на табак на 4% в 2021 году.

Ранее стало известно, что чаще всего петербуржцы покупали после карантина.