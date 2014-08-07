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СК завершил расследование дела Любови Соболь о незаконном проникновении в жилье
Сегодня, 14:41
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matveyvn

СК завершил расследование дела Любови Соболь о незаконном проникновении в жилье

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Дело передано на утверждение в прокуратуру для последующей передачи в суд.

Следственный комитет России завершил расследование дела юриста Фонда по борьбе с коррупцией (организация в РФ внесена в список иностранных агентов) Любови Соболь о незаконном проникновении в жилье.

Об этом сообщает представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Главным следственным управлением СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Любови Соболь.

Юлия Иванова, представитель Главного следственного управления СК по Москве

Она рассказала, что дело передано на утверждение в прокуратуру для последующей передачи в суд.

Ранее Любови Соболь предъявили обвинение по "санитарному делу".

Фото: СК РФ

Теги: любовь соболь, ск рф, уголовное дело
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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