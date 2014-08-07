СК завершил расследование дела Любови Соболь о незаконном проникновении в жилье

Следственный комитет России завершил расследование дела юриста Фонда по борьбе с коррупцией (организация в РФ внесена в список иностранных агентов) Любови Соболь о незаконном проникновении в жилье.
Об этом сообщает представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Главным следственным управлением СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Любови Соболь.
Юлия Иванова, представитель Главного следственного управления СК по Москве
Она рассказала, что дело передано на утверждение в прокуратуру для последующей передачи в суд.
Ранее Любови Соболь предъявили обвинение по "санитарному делу".
Фото: СК РФ
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