СК завершил расследование дела Любови Соболь о незаконном проникновении в жилье

Дело передано на утверждение в прокуратуру для последующей передачи в суд.

Следственный комитет России завершил расследование дела юриста Фонда по борьбе с коррупцией (организация в РФ внесена в список иностранных агентов) Любови Соболь о незаконном проникновении в жилье.

Об этом сообщает представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Главным следственным управлением СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Любови Соболь. Юлия Иванова, представитель Главного следственного управления СК по Москве

Она рассказала, что дело передано на утверждение в прокуратуру для последующей передачи в суд.

Ранее Любови Соболь предъявили обвинение по "санитарному делу".

Фото: СК РФ