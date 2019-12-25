С 29 января суд поместил Соболь под домашний арест.

Юристу "Фонда борьбы с коррупцией" (организация признана в России иностранным агентом) Любови Соболь предъявили обвинение по "санитарному делу". Об этом сообщает ОВД-инфо со ссылкой на Twitter её адвоката Владимира Воронина.

Соболь вменяется подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, которое создаёт угрозу к массовому заболеванию. Следствие полагает, что юрист ФБК призвала жителей Москвы участвовать в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

С 29 января суд поместил Соболь под домашний арест.

Ранее Верховный суд одобрил взыскание 88 миллионов рублей с Навального и ФБК.

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