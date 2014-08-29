СК завел три уголовных дела из-за нападений на посольства РФ

Инциденты произошли в Нидерландах, Франции и Ирландии.

СК завел три уголовных дела из-за нападений на российские посольства. Соответствующую информацию предоставила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в видеообращении. Чиновница уточнила, что расследования ведутся по фактам нападений на дипломатические ведомства в Нидерландах, Ирландии, а также из-за ситуации с атакой на здание Россотрудничества во Франции.

По результатам проведенных проверок Следственный комитет России возбудил три уголовных дела. Эти действия образуют состав преступления, предусмотренного частью 2 статьи 360 УК РФ. пресс-служба СК РФ

Напомним, что 28 февраля несколько человек забросали посольство России в Нидерландах петардами. Злоумышленники также повредили транспорт заграничного учреждения. После этого (7 марта) в Дублине неизвестный водитель въехал в ворота российского посольства. В этот же день было атаковано здание Россотрудничества в Париже. На территорию была заброшена бутылка с зажигательной смесью, которая попала в ограждение.

В Петербурге проводят доследственную проверку после обрушения пола на Чкаловском.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России