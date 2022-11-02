СК завел дело после смерти сотрудника ДПС во время задержания

На территории Московской области следователи возбудили уголовное дело после смертельного ранения сотрудника ДПС при задержании правонарушителя. Соответствующее заявление сделали представители СК РФ по российскому региону. Специалисты уточнили, что трагедия произошла в Солнечногорске 15 сентября, когда инспекторы подали сигнал о необходимости остановки для автомобилиста. Транспортное средство Mercedes двигалось по трассе без номеров. Однако подозреваемый продолжил движение и попытался оторваться от полицейских, которые начали преследование.
Следователи осмотрели место происшествия и изъяли оружие. Проводятся допросы, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
пресс-служба СК РФ по Подмосковью
Вблизи деревни Вертлино водитель остановился, вышел из машины и выстрелил в сотрудника полиции. Сотрудник правопорядка скончался на месте. Водитель был ранен ответным огнем. Сейчас он находится в больнице. По факту инцидента ведется уголовное дело по статьям 317 и части 1 статьи 222 УК РФ. Речь идет о посягательстве на жизнь сотрудника полиции, незаконной покупке и хранении оружия. В первом случае наказание может составить для нарушителя лишение свободы на срок до 20 лет, а во втором - заключение на 8 лет и штраф в размере 100 тысяч рублей.
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Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Московской области
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