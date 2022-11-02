В СИЗО в Кабардино-Балкарии выявили ячейку АУЕ*

В СК РФ рассказали о крупном расследовании в отношении регионального экстремистского движения.

Российские специалисты из надзорных структур возбудили три уголовных дела из-за создания в одном из СИЗО Кабардино-Балкарской Республики ячейки запрещенного на территории России экстремистского движения АУЕ*. Подозреваемые проходят по статье 210.1, части 1 статьи 282.2 и части 2 статьи 282.2 УК РФ. Согласно предварительной информации от следствия, в 2019 году фигурант дела по фамилии Карданов ринял на себя неформальный криминальный статус "положенец" за КБР. После этого, в середине 2020 года мужчина сформировал экстремистскую ячейку, управление которой передал Назранову. Дополнительно членами банды в различные периоды времени являлись Тешев, Мадатов, Фашмухов и Кочарян и другие неустановленные лица.

ГСУ СК России по СКФО возбуждено уголовное дело в отношении Азамата Карданова, Руслана Назранова, Жантемира Тешева, Мажида Мадатова, Астемира Фашмухова и Михаила Кочаряна. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений. пресс-служба СК РФ по региону

Установление фактов преступлений и привлечение к ответственности граждан проходило при взаимодействии с сотрудниками ФСБ России, управления ФСБ по Кабардино-Балкарии, МВД по СКФО. Специалисты организовали 13 обысков у подозреваемых и их родственников, а также проведены оперативные мероприятия в отделениях местных ФСИН. В настоящее время Карданов находится под стражей. Остальные члены группировеи находятся в исправительных учреждениях страны.

Напомним, что по решению Верховного суда России в августе 2020 года экстремистским признано движение АУЕ, которое также стало запрещено.

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Фото и видео: Telegram / Следком