СК задержал директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер

Пострадавшие заразились норовирусом второго типа.

Следственный комитет России задержал директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер. Об этом журналистам рассказала старший помощник главы Западного управления СК РФ по транспорту Елена Марковская. Чиновница напомнила, что ранее в данном железнодорожном составе произошло массовое отравление несовершеннолетних пассажиров.

Задержаны директор вагона-ресторана пассажирского поезда "Мурманск — Адлер", повар и официант. Елена Марковская, официальный представитель СК РФ по региону

Напомним, что оперативный штаб Краснодарского края утром 9 августа рассказал, что из поезда Мурманск-Адлер было госпитализировано 91 человек. Все пострадавшие - дети. В Роспотребнадзоре рассказали, что причиной вспышки стал норовирус второго типа. В СК полагают, что повар и официант знали о вспышке заболевания, но не уведомили о нем работодателя. Они также проигнорировали санитарные требование и гигиенические нормы. При этом директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм и не организовала медицинское обследование персонала. В ближайшее время подозреваемый будет предъявлено обвинение и будет выбрана мера пресечения.

Фото: Следственный комитет России